Borse europee in moderato rialzo al termine di una giornata in cui gli spunti più signiifcativi sono venuti da dati macroeconomici. Negli Usa l’occupazione di dicembre è stata inferiore alle previsioni: i nuovi occupati non agricoli si sono attestati a 50 mila unità (contro +66 mila attese e 56 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,4% dal 4,5% di novembre. Nell’Eurozona a novembre le vendite al dettaglio hanno segnato un incremento di +0,2% m/m (contro +0,1% atteso). Milano segna +0,10%, Francoforte +0,53%, Parigi +1,44%, Londra +0,80%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 63 punti (variazione -1,99%, rendimento Btp 10 anni +3,46%, rendimento Bund 10 anni +2,82%).

Piazza Affari

A Milano svetta Brunello Cucinelli (+3,33%), seguito da St (+2,79%) spinta dai giudizi positivi di Citi. Eni (+2,14%) beneficia del rialzo del petrolio. In coda Italgas (-2,09%) in una seduta sfavorevole al comparto delle utility. assieme a tutto il comparto utility.

Valute

Euro a 1,1631 dollari (da 1,1650 della vigilia) e a 183,85 yen (da 182,85), il cross dollaro/yen è a 158,09 (da 156,95). Risale l’oro sui 4.510 dollari l’oncia (+0,5%)

Energia

In moderato aumento il gas ad Amsterdam a 27,6 euro al megawattora (+0,6%). Corrono ancora infine i prezzi del greggio con il Brent (+2,4%) a 63,5 dollari e Wti (+2,8%) a 59,4 dollari al barile.