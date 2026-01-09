Migliorare la comunicazione con i cittadini, le fasce protette e i giovani. Gli agenti delle polizie locali di Albenga, Cairo Montenotte, Borgio Verezzi, Loano, Finale Ligure, Zuccarello, Sanremo e Alassio hanno partecipato a un corso di formazione tenuto dal commissario della polizia locale di Albenga Gianluca Dagnino in qualità di relatore.

L’incontro è stato incentrato sul tema della prevenzione e sull’importanza di fornire agli operatori strumenti concreti per affrontare temi sensibili con diverse tipologie di pubblico: dagli studenti delle scuole primarie fino ai ragazzi delle scuole superiori, dalle persone fragili − in particolare gli anziani, spesso bersaglio di tentativi di truffa − fino ai cittadini e agli utenti che quotidianamente si rivolgono agli agenti per supporto e informazioni.

L’assessore alla polizia locale del Comune di Albenga, Mauro Vannucci, dice: «Negli anni il ruolo della polizia locale è progressivamente cambiato. Gli agenti svolgono sempre più incarichi fondamentali in diversi ambiti, dalla sicurezza urbana alle tematiche ambientali, fino alla prevenzione e alla sensibilizzazione della popolazione. La polizia locale deve essere sempre più un punto di riferimento per i cittadini, mettendosi al loro servizio. Per farlo al meglio è fondamentale imparare a rapportarsi con le diverse categorie: penso alle persone anziane, alle quali bisogna parlare con particolare attenzione di tematiche come i tentativi di truffa, ma anche a bambini e ragazzi, ai quali è fondamentale far comprendere che seguire le regole è un valore aggiunto ed è molto più bello che trasgredirle. Senza dimenticare i percorsi su argomenti quali educazione civica, educazione alla legalità, educazione stradale, ma anche tematiche di grande attualità come il bullismo, la violenza di genere e l’uso di sostanze stupefacenti. Un sentito ringraziamento va al commissario Dagnino per aver organizzato l’incontro di oggi e per tutti i progetti che, anche in questo 2026, porteremo avanti sul tema dell’educazione alla legalità».

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis aggiunge: «La presenza di agenti di numerosi comandi di polizia locale della provincia e non solo è molto importante perché evidenzia come stia crescendo la sensibilità su tematiche quali la formazione anche sotto il profilo comunicativo e relazionale. Gli uomini e le donne delle polizie locali sono sempre più un punto di riferimento per i cittadini. Albenga continua a impegnarsi e, grazie al lavoro del commissario Dagnino e di tutto il comando, la nostra polizia locale sta diventando un punto di riferimento sotto diversi aspetti».