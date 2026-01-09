L’analisi del portale Immobiliare dichiara che Genova ha l’aumento maggiore del costo dell’affitto, quasi 11%.

«Questa notizia − spiega Bruno Manganaro, segretario Sunia Genova − dice che il bisogno di case in affitto aumenta ma l’offerta è bassa e cara con salari fermi al palo da anni. Ci sono a Genova quasi 30 mila case private sfitte, ci sono 2 mila case popolari non utilizzate per mancanze di investimenti e questo è un danno alla città e a uomini, donne e famiglie che lavorano. Nei prossimi mesi conosceremo la graduatoria per l’ultimo bando delle case popolari con probabilmente 4000 domande e solo 100 appartamenti disponibili. Mentre nel settore privato sembra esserci il buio su una mappatura su tale fenomeno e sulle azioni da intraprendere per arginarlo».

L’indagine rivela che non sono le zone centrali a subire l’aumento percentuale più alto ma le delegazioni. «Chi cerca un appartamento − aggiunge Manganaro − cosciente che il centro e il levante è inavvicinabile economicamente, guarda nelle “periferie” ma il mercato non lascia scampo e gli aumenti maggiori sono in Val Polcevera con più 23%, a Sampierdarena e Cornigliano con più 18%».

Chi lavora cerca casa ma non è sufficiente avere uno stipendio, è l’analisi del Sunia. Aumenta il carrello della spesa, aumenta il costo dell’energia e dedicare oltre il 30% del salario all’affitto mette a rischio di morosità, di indebitamento, di sfratto.

«Questa indagine che concede questo primato a Genova mette a nudo la crisi abitativa e la politica e le amministrazioni hanno il dovere di affrontarla. Servono bonus e incentivi all’affitto, servono interventi nelle case popolari ma anche verso la proprietà privata per rendere disponibili più appartamenti a canoni agevolati, serve l’Agenzia per la Casa che affronti e programmi interventi. Servono fondi e politiche per frenare e gestire gli sfratti evitando che i senza dimora siano in aumento. Il 19 gennaio incontreremo la Regione Liguria in un tavolo per le politiche abitative e verificheremo se ci saranno passi avanti. Attendiamo che anche il Comune di Genova convochi un confronto sulla casa che permetta a Genova e ai suoi abitanti di oggi e domani di essere primi in Italia per un’altra classifica: la facilità a trovare una casa in affitto».