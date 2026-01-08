Tonitto 1939 parteciperà a Marca 2026, appuntamento dedicato ai prodotti food e non food a marca del distributore, in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio 2026.

La storica azienda ligure con sede a Genova, che oggi esporta in oltre 40 Paesi nel mondo e prosegue il suo percorso di crescita nel mercato Private Label (rappresenta il 70% del fatturato complessivo dell’azienda), esporrà le sue principali novità all’interno del Padiglione 29 – Stand D36.

A Marca 2026 verrà presentato ufficialmente il nuovo progetto Iconic Italia Gelato Brands, che rappresenta oggi uno dei pilastri dell’approccio innovativo di Tonitto 1939 e di cui a oggi fanno parte Bauli, Sperlari, Grisbì ed Elah: un percorso che parte dai gusti e dai ricordi più radicati dei consumatori per arrivare alla creazione di gelati che reinterpretano marchi storici in modo moderno e sorprendente. Alla base dell’iniziativa non c’è solo la volontà di rendere omaggio ai brand che hanno segnato la cultura dolciaria italiana, ma anche l’obiettivo di offrire esperienze nuove, capaci di parlare alle generazioni di oggi.

In un mercato sempre più orientato verso prodotti riconoscibili e ricchi di significato, Tonitto 1939 parte dall’identità forte dei marchi iconici per trasformarla in ricette che puntano su autenticità e qualità delle materie prime. Le novità 2026, ovvero i gelati Grisbì, il gelato Cubik Elah, il gelato Buondì Bauli e il Gelato Galatine al gusto latte e biscotto si inseriscono proprio in questa visione: sono il risultato di un lavoro che unisce fedeltà ai sapori storici e capacità di reinterpretarli, dando vita a prodotti che rafforzano il legame affettivo tra consumatori e brand e raccontano un’italianità viva, immediata e sempre riconoscibile.

A conferma della forte vocazione internazionale dell’azienda, Tonitto 1939 annuncia inoltre la sua partecipazione al Winter Fancy Food Show 2026 di San Diego negli Stati Uniti in programma dall’11 al 13 gennaio e al Gulfood 2026 di Dubai, uno degli eventi globali più importanti dedicati al food & beverage, quest’anno in programma dal 26 al 30 gennaio. Un appuntamento strategico per consolidare ulteriormente la presenza dell’azienda sui mercati esteri e presentare al pubblico internazionale le innovazioni del 2026 e tutta la gamma storica dell’azienda, a partire dai sorbetti, dai gelati senza zuccheri aggiunti, da quelli vegan e high protein fino alla classica Coppa Famiglia.

L’azienda ha avviato ufficialmente dai primi giorni di gennaio 2026 il percorso di aggiornamento e potenziamento dello stabilimento produttivo di Genova. Un investimento di oltre 3 milioni di euro che toccherà tutte le fasi di produzione, pastorizzazione, confezionamento e pallettizzazione.

«Partecipare a Marca è per noi un momento chiave: non solo per presentare le novità della prossima stagione, ma soprattutto per confrontarci direttamente con i retailer italiani e internazionali e leggere insieme l’evoluzione del mercato – dichiara Alberto Piscioneri, General Manager di Tonitto 1939 -. Il settore delle private label continua a crescere e a dimostrare quanto la collaborazione tra industria e distribuzione sia decisiva per sviluppare prodotti di qualità e realmente vicini alle esigenze dei consumatori. Dopo la presenza al Winter Fancy Food e a Marca, il nostro impegno nei mercati internazionali sarà confermato anche dalla partecipazione a Gulfood 2026, un appuntamento strategico per continuare a portare l’eccellenza gelatiera italiana nel mondo».