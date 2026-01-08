Dopo l’intervento della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le sigle sindacali Csle, Conalpe, Confai e Flp hanno revocato lo sciopero nazionale del comparto Funzioni locali.

L’iniziativa è relativa al personale non dirigente dei Servizi educativi e Scuola infanzia, precedentemente proclamato per le giornate del 9 e 10 gennaio.

Per la stessa vertenza, le citate organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale per il 12 e 13 gennaio (intera giornata).