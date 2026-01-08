I lavori della nuova piscina di Recco inizieranno in primavera. A dirlo è il sindaco della cittadina Carlo Gandolfo che fa il punto sulle varie fasi del progetto. «Avevamo già comunicato che alla manifestazione di interesse pubblicata nei mesi scorsi aveva risposto solo Pro Recco Waterpolo presentando una proposta che, rispetto al nostro progetto, introduceva alcune modifiche maggiormente rispondenti alle loro esigenze»

«Le modifiche proposte necessitano però di nuove autorizzazioni da parte di Coni, Vigili del Fuoco e Soprintendenza – spiega l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno – e per questo motivo abbiamo avviato senza indugio la Conferenza dei Servizi per poter riapprovare il progetto da mettere a gara».

L’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli ribadisce: «Non vogliamo perdere tempo, ed è per questo motivo che, mentre si svolge la conferenza, abbiamo attivato anche la procedura per dare l’avvio dei lavori a cominciare dalle demolizioni».

«Il nostro obiettivo – conclude il sindaco – è aprire il cantiere già in primavera e sarà comunque nostra premura continuare a informare i cittadini sugli sviluppi del progetto e sulle successive fasi di realizzazione».