Ecogest si è aggiudicata tre nuovi contratti pluriennali lungo la rete autostradale nazionale relativi a tratte localizzate in Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia. Le aggiudicazioni più recenti ammontano a oltre 7 milioni di euro, mentre il valore complessivo dei contratti, calcolato sull’intera durata pluriennale, supera 8,4 milioni di euro.

Le commesse riguardano una rete autostradale complessiva di circa 470 chilometri lineare e includono servizi di manutenzione ordinaria delle opere a verde, il mantenimento delle aree di servizio e di sosta attrezzata, attività di spazzamento e interventi puntuali di manutenzione invernale programmata. L’esecuzione dei servizi prevede l’impiego di 65–68 risorse specializzate, affiancate da un parco mezzi composto da circa 14 macchine operatrici, oltre ad automezzi e attrezzature dedicate

Le nuove aggiudicazioni confermano una crescita costante e il ruolo di operatore di riferimento di Ecogest nel settore dei servizi per le infrastrutture stradali e autostradali, grazie a un modello industriale fondato su elevata specializzazione tecnica, affidabilità operativa e forte radicamento sul territorio nazionale.

«Queste aggiudicazioni rappresentano un ulteriore passo nel percorso di crescita che stiamo portando avanti in Italia, rafforzando la continuità delle nostre attività lungo infrastrutture strategiche per il Paese – ha dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest -. La solidità della base contrattuale e la qualità dell’esecuzione operativa restano elementi centrali della nostra strategia di sviluppo».

Ecogest ha recentemente completato un intervento di manutenzione ordinaria lungo l’autostrada A10 Autofiori, nel tratto compreso tra Savona e Ventimiglia, operando in contesti infrastrutturali articolati e garantendo continuità del servizio e sicurezza della circolazione.

Il rafforzamento del mercato domestico si inserisce in un percorso di sviluppo più ampio, che vede Ecogest in forte crescita anche sui mercati del Nord America, contribuendo a un equilibrio strategico tra attività nazionali e internazionali e a una progressiva diversificazione del profilo operativo.