Circle Group ha pubblicato il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2026. Di seguito il dettaglio.
12 marzo 2026 – Consiglio di Amministrazione approva gli highlights al 31 dicembre 2025 – Valore della produzione consolidato ed emittente, prodotti software proprietari e servizi federativi Milos®, backlog al 31 dicembre 2025.
27 marzo 2026: Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio annuale 2025 – Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
29 aprile 2026: Assemblea ordinaria degli azionisti – Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.
14 maggio 2026: Consiglio di Amministrazione approva gli highlights del 1Q 2026 – Valore della produzione consolidato, prodotti software proprietari e servizi federativi Milos®, backlog al 31 marzo 2026.
14 settembre 2026: Consiglio di Amministrazione approva gli highlights del 1H 2026 – Valore della produzione consolidato, prodotti software proprietari e servizi federativi Milos®, backlog al 30 giugno 2026.
28 settembre 2026: Consiglio di Amministrazione approva i dati del 1H2026 – Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.
17 novembre 2026: Consiglio di Amministrazione approva gli highlights del 3Q2026 – Valore della produzione consolidato, prodotti software proprietari e servizi federativi Milos®, Backlog al 30 settembre 2026.
