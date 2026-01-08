Chiusura in rialzo per le Borse europee al termine di seduta ad alta volatilità, con gli indici trainati dai titoli della difesa e degli alcolici. I primi sono spinti dalle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che ha chiesto un aumento del 50% della spesa annuale per il settore, portandola a 1.500 miliardi di dollari per il 2027 e dalla situazione geopolitica globale, i secondi dalle previsioni di JP Morgan sulla francese Remy Cointreau (+8,01% a Parigi), di una crescita positiva delle vendite nel terzo trimestre dell’esercizio 2026. Milano segna +0,25%, Madrid +0,33%, Londra -0,04%, Parigi +0,12%, Francoforte +0,02%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 65 punti (variazione -2,40%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,83%).

Piazza Affari

A Milano vola Campari (+3,60%), seguita da Recordati (+2,16%), Leonardo (+2,02%). In coda Leonardo guadagna in chiusura il 2,02%, mentre scivola sulle battute finali Fincantieri (+0,21%). Nel resto d’Europa la tedesca Rheinmetall guadagna l’1,53% e la britannica Bae System il 6,06%.In coda Amplifon (-4,54%), Prysmian (-4,31%) e St (-2,71%).

Energia

In rialzo il petrolio (+1,98% il Brent marzo a 61,18 dollari al barile, +1,88% il Wti febbraio a 57,1 dollari), in ribassoil gas naturale ad Amsterdam (-3,8% a 27,68 euro al megawattora).

Valute

Il cambio euro/dollaro si attesta a 1,165 (-0,2%), mentre il dollaro/yen a 156,95 (+0,2%). In calo il Bitcoin a 90.358 dollari (-0,8%). L’argento cala del 3% a 76 dollari l’oncia.