Il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” della Spezia presenta “La devozione in Liguria e alla Spezia”, un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla storia, all’arte e alle tradizioni della devozione religiosa nel territorio ligure e spezzino fortemente voluto dall’Amministrazione Peracchini.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Il Porticciolo e si propone di valorizzare un patrimonio spirituale e culturale di grande rilievo, attraverso il contributo di studiosi ed esperti.

Il programma si articola in otto appuntamenti, da gennaio a dicembre, con cadenza mensile e pausa estiva. Ogni incontro approfondirà temi specifici legati a luoghi di culto, reliquie, tradizioni musicali, ordini religiosi ed opere d’arte, offrendo al pubblico uno sguardo ampio ed approfondito sulla devozione locale.Il ciclo di incontri rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto, aperta a studiosi, appassionati e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le radici spirituali e culturali del territorio spezzino e ligure.

Calendario degli incontri

16 gennaio – Gli eburnei cofanetti arabo-siculi del XII secolo da San Lorenzo di Portovenere al Museo Diocesano della Spezia

Pia Spagiari

13 febbraio – I Salesiani alla Spezia

Egidio Di Spigna

13 marzo – La tradizione organistica nel territorio spezzino

Mauro Lubatti

17 aprile – Il culto di San Rocco in Liguria e nello spezzino

Rina Gambini

8 maggio – Zacchia da Vezzano dal Golfo a Lucca

Nicola Barattini

18 settembre – Le pievi della Spezia: Marinasco e San Venerio

Giampaolo Chiappini Carpena

16 ottobre – Le pievi del territorio spezzino: Santa Margherita di Baccano, Santa Maria Assunta di Bolano, San Martino di Follo, Sant’Andrea di Sarzana e altre

Rina Gambini

13 novembre – I tesori nascosti negli edifici religiosi del territorio spezzino

Pia Spagiari

11 dicembre – Il tesoro del Museo Diocesano della Spezia: reliquiari, ex voto, arredi sacri

Giacomo Paolicchi

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00 e saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni

Museo Civico Etnografico Giovanni Podenzana via del Prione 156 – La Spezia – Tel. 0187.727781 museoetnografico.segreteria@comune.sp.it – etnografico.museilaspezia.it