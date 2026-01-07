Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,035 (-0,58%), apertura a 12,11 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (+1,66%), apertura a 4,76 euro
Circle: 8,32 (-1,19%), apertura a 8,28 euro
EdgeLab: 6,54 (+0,93%), apertura a 6,32 euro
EdiliziAcrobatica: 4,37 (-0,23%), apertura a 4,46 euro
Erg: 22,98 (+3,23%), apertura a 22,44 euro
Fincantieri: 19,33 (+5,34%), apertura a 18,70 euro
Gismondi 1754: 1,57 (+0,96%), apertura a 1,54 euro
Iren: 2,718 (+3,90%), apertura a 2,634 euro
Leonardo: 57,36 (+5,09%), apertura a 54,98 euro
Maps: 3,09 (+0%), apertura a 3,07 euro
Orsero: 18,42 (-1,81%), apertura a 18,66 euro
Racing Force: 5,10 (+1,59%), apertura a 5,08 euro
Redelfi: 13,00 (+1,56%), apertura a 12,78 euro
Rt&L: 4,75 (-14,41%), apertura a 5,50 euro
Sanlorenzo: 30,50 (-0,81%), apertura a 30,95 euro
