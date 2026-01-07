Gli Istituti Agrari della Liguria avranno tempo fino al 18 gennaio per iscriversi al Concorso Nazionale “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026, la nuova sezione ad hoc della XXXIV edizione dell’Ercole Olivario – il concorso nazionale che promuove e valorizza le eccellenze olearie dei territori italiani – dedicata alle produzioni olivicole realizzate dagli studenti degli Istituti Agrari italiani.

Obiettivo della Sezione Renisa, indetta dal Comitato di Coordinamento dell’Ercole Olivario e da Renisa – Rete Nazionale degli Istituti Agrari – pensata nell’ottica del Sistema Ercole Olivario per investire nei giovani, offrendo agli studenti degli Istituti Agrari le competenze e le esperienze necessarie per diventare i protagonisti dell’olivicoltura del futuro – è di garantire uno spazio di crescita, confronto e dialogo tra scuole, tecnici e imprese del settore olivicolo, contribuire alla formazione di una nuova generazione di professionisti consapevoli, capaci di tutelare e innovare il patrimonio olivicolo italiano, avvicinare gli studenti ai principi dell’assaggio, dell’analisi sensoriale e ai criteri che definiscono un olio extravergine di oliva di eccellenza.

Ercole Olivario Future – Sezione Renisa si configura, quindi, come un percorso che pone al centro gli studenti degli Istituti Agrari Italiani, valorizzandone l’impegno, la crescita e il talento e offrendo agli allievi il riconoscimento del loro lavoro negli oliveti scolastici e nelle piccole produzioni di qualità; la formazione sensoriale e tecnica, allo scopo di sviluppare competenze da futuri assaggiatori e tecnici; il confronto con esperti e panel certificati, finalizzato al miglioramento delle produzioni; l’incentivo all’innovazione e alla sostenibilità, attraverso buone pratiche agronomiche e attività di sperimentazione; infine, un collegamento reale con territorio e imprese, per abbracciare l’intera filiera e immaginare il proprio percorso professionale.

Come partecipare

La partecipazione all’Ercole Olivario Future – Sezione Renisa è riservata agli Istituti Agrari Italiani, purché siano in grado di garantire la produzione e la commercializzazione in proprio, di un lotto omogeneo di olio extravergine di oliva, ottenuto nella campagna olearia 2025-2026 e confezionato secondo la normativa europea vigente.

L’iscrizione al concorso sarà possibile fino al 18 gennaio 2026 inviando la domanda di partecipazione a ercoleolivario@umbria.camcom.it, regolamento completo sul sito www.ercoleolivario.it.

Ogni Istituto potrà partecipare con al massimo due campioni di olio extra vergine di oliva, il cui territorio di provenienza delle olive è attestato tramite autodichiarazione del Dirigente scolastico.

Selezione e premiazione

La selezione dei campioni d’olio extravergine d’oliva, presentati in forma anonima secondo i rigorosi parametri di serietà e imparzialità che contraddistinguono l’Ercole Olivario, sarà affidata a una commissione di degustazione composta da membri iscritti all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva extra vergini e vergini, che effettuerà la valutazione seguendo il metodo del panel test e utilizzando luna apposita scheda di analisi sensoriale.

A ricevere il diploma di merito saranno i campioni di olio extravergine d’oliva che abbiano ottenuto un punteggio superiore a 78/100, mentre la graduatoria dei premiati verrà elaborata dal panel per categoria di fruttato – fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso.

Gli altri riconoscimenti dell’edizione 2026 che saranno assegnati sono: Menzione Speciale “Olio Monocultivar” dedicata all’olio monocultivar e Menzione Speciale Olio da Agricoltura Biologica.

La Giuria potrà conferire ulteriori riconoscimenti in base alle caratteristiche dei campioni presentati.

La consegna degli attestati e dei premi avverrà a Perugia nel mese di aprile 2026, in concomitanza con la premiazione dei vincitori della XXXIV edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario 2026.

Il concorso nazionale Ercole Olivario è indetto dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Sviluppo e Territorio – Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio; ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (IT) Sede di Pescara; Italia Olivicola ed Unaprol.