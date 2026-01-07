«Le rilevazioni del nostro Osservatorio ECM evidenziano come nel 2025 il mercato EGM abbia proseguito il proprio percorso di espansione, registrando 22 nuove Ipo. Il numero complessivo delle società quotate sale così a 213, al netto dei delisting, con una capitalizzazione totale che raggiunge i 10,2 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto al 31 dicembre 2024». Lo ha dichiarato Anna Lambiase, ceo di Irtop Consulting e direttore scientifico dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan.

Irtop Consulting – boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, Ipo Partner di Borsa Italiana – ha annunciato i risultati delle analisi dell’Osservatorio ECM sulle IPO2025 sul mercato Euronext Growth Milan. Ipo (Offerta Pubblica Iniziale è il processo con cui una società privata vende per la prima volta le proprie azioni al pubblico, diventando così quotata in borsa)

«Questa dinamica – ha precisato Lambiase – si contrappone all’andamento del listino principale, che chiude il 2025 con 200 società quotate, in calo rispetto alle 212 di fine 2024 a seguito di 12 delisting. Le 22 IPO del 2025 hanno raccolto complessivamente 126,2 milioni di euro da investitori istituzionali privati, confermando la capacità del mercato EGM di attrarre risorse finanziarie a supporto della crescita delle pmi. Il listino dedicato alle piccole e medie imprese consolida ulteriormente la propria dimensione industriale ed economica: nel 2024 le società quotate su EGM hanno registrato un fatturato complessivo di 10,6 miliardi di euro (+8% rispetto ai 9,8 miliardi del 2023) e impiegato circa 34 mila addetti (+10% rispetto ai 31 mila del 2023), confermandosi un motore rilevante di occupazione e sviluppo economico. Secondo l’Osservatorio ECM, nel periodo 2018–2024 il “Bonus IPO” ha rappresentato un importante incentivo alla quotazione delle PMI, sostenendo 168 operazioni e generando un utilizzo complessivo della misura pari a circa 66 milioni di euro. Guardando al futuro, il biennio 2026–2027, con il supporto del MEF e del MIMIT, offrirà alle PMI nuovi strumenti per finanziare una crescita sostenibile attraverso il ricorso alla finanza alternativa. In questo contesto si inseriscono le iniziative delle Regioni Lombardia e Liguria, che hanno riconosciuto il ruolo strategico dei mercati dei capitali per le PMI affiancando al Bonus IPO la misura regionale “Quota Lombardia” e “Quota Liguria”, finalizzate a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a consolidare il sistema produttivo regionale».

Analizzando la composizione regionale delle IPO 2025 emerge che le nuove quotate provengono da 9 Regioni: prima la Lombardia con il 50% delle quotazioni, seguono Marche, Campania e Puglia (9%). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Lombardia (52%), Campania (17%) e Lazio (8%).

REGIONE N. IPO 2025 % Raccolta IPO 2025 (€M) % NORD 13 59% 73,2 58% Lombardia 11 50% 65,7 52% Veneto 1 5% 2,0 2% Liguria 1 5% 5,5 4% CENTRO 3 14% 18,5 15% Lazio 1 5% 10,0 8% Marche 2 9% 8,5 7% SUD 6 27% 34,5 27% Campania 2 9% 21,5 17% Abruzzo 1 5% 6,0 5% Puglia 2 9% 2,0 2% Molise 1 5% 5,0 4% Totale 22 100% 126,2 100%

Fonte: Osservatorio ECM Euronext Growth Milan di IRTOP Consulting