Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ha pubblicato gli elenchi relativi all’erogazione di contributi in favore degli enti locali destinati all’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 21 novembre 2025, n. 229. La Provincia di Savona risulta ammessa a finanziamento per quattro progetti candidati, per un importo complessivo pari a 1.150.000 euro.

Gli interventi finanziati

Savona, plesso scolastico di via Alla Rocca 35: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, importo finanziato 400.000 euro.

Savona, plesso scolastico di via Caboto 2: lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, importo finanziato 300.000 euro.

Cairo Montenotte, I.S.S. Patetta, via XXV Aprile 76: intervento di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, importo finanziato 150.000 euro.

Loano, I.S.S. G. Falcone, via Aurelia 297: intervento di messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, con installazione di ascensori, importo finanziato 300.000 euro.

«Ringrazio gli uffici per aver predisposto le proposte progettuali in tempi record. Ora sarà necessario operare con grande rapidità per riuscire ad appaltare e aggiudicare gli interventi, considerata la tempistica particolarmente stringente prevista. Si tratta, infatti, di interventi finanziati con risorse Pnrr, tutti fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri istituti scolastici», dichiara il presidente Pierangelo Olivieri.