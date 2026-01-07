Costa Crociere presenta la nuova campagna di comunicazione dedicata all’estate. La campagna si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform, che rivoluziona il concetto di crociera trasformandola in un’esperienza completa, che unisce il fascino di destinazioni esclusive sul mare e la scoperta autentica dei territori visitati, creando emozioni e scenari inediti.

In Italia, la campagna è partita il 28 dicembre e sarà live per 8 settimane su TV, digital e social, con tre soggetti da 15 secondi, dedicati a tre itinerari iconici ed eventi straordinari: dai fiordi norvegesi, con scenari Patrimonio Unesco, alla Grecia più autentica, fino all’eclissi totale di sole del 12 agosto 2026 nel Mare delle Baleari, uno dei pochi punti in cui ammirare questo evento eccezionale che ricorre dopo 20 anni e che sarà celebrato con una crociera speciale a bordo di Costa Pacifica.

Oltre alla presenza su TV e digital, la campagna si espanderà anche nel mondo Dooh (Digital Out Of Home), con formati verticali (Mupi) e pensiline bus, fino a progetti speciali di Domination e Activation, principalmente sul territorio di Milano, pensati per catturare l’attenzione nei contesti urbani più strategici. La campagna – con gli stessi soggetti – è on air in Francia dal 5 gennaio e in Spagna dal 12 gennaio.

LePub firma la creatività come global creative partner, dando vita a una campagna che celebra la meraviglia in ogni sua forma. La pianificazione media omnicanale della campagna integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari per garantire massima visibilità e impatto.