Si completa con l’attivazione della Casa della Comunità Fiumara un ulteriore tassello della mappa Pnrr metropolitana genovese. Il polo socio-sanitario mette a disposizione dei cittadini una gamma di servizi per assicurare un’assistenza di prossimità capillare e di facile accesso.

«La Casa della Comunità Fiumara − spiega Marco Bucci, presidente della Regione Liguria − è già una realtà operativa e oggi ne presentiamo ufficialmente il modello, i servizi e il valore per il territorio. È un presidio che ogni giorno garantisce assistenza concreta a migliaia di cittadini del Ponente genovese e che rappresenta uno dei punti cardine della sanità di prossimità che stiamo costruendo in Liguria: questo è il punto di riferimento per tutti i casi non urgenti e per le situazioni di bassa complessità. Confidiamo di poter andare a regime in tempi brevi e procedere verso una progressiva riduzione dei codici bianchi e verdi nei pronto soccorso, rendendo la sanità più vicina ai cittadini. Qui trovano spazio integrazione tra servizi sanitari e sociali, innovazione tecnologica e presa in carico continua delle persone. È questa l’idea di sanità che portiamo avanti: vicina, accessibile, organizzata e capace di rispondere ai bisogni reali dei territori. Siamo assolutamente in linea con i tempi e siamo orgogliosi di questo risultato, anche se va detto con onestà che abbiamo proseguito un lavoro iniziato da chi ci ha preceduto».

Bucci ribadisce che le Case di Comunità devono diventare il primo punto di accesso per qualunque esigenza di bassa complessità: «Se si va al pronto soccorso ospedaliero per problemi non urgenti è inevitabile dover attendere, perché la priorità va ai casi più gravi. Rivolgersi direttamente alla Casa di Comunità significa invece trovare un servizio pensato proprio per rispondere in modo rapido a queste necessità, grazie anche alla presenza dei medici di famiglia».

«Fiumara è una struttura storica di Genova, che grazie ai fondi del Pnrr è stata riqualificata e potenziata. Abbiamo migliorato le infrastrutture, adeguato gli spazi e attivato nuovi servizi, a partire dagli ambulatori dei medici di medicina generale − sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria − oggi è una Casa della Comunità hub: qui si erogano, tra l’altro, prestazioni specialistiche, attività di prevenzione, gestione delle cronicità e piccoli interventi chirurgici. È attivo, inoltre, un punto di accesso dedicato alle urgenze senologiche, senza necessità di prenotazione, con accesso diretto alla struttura. La struttura è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo continuità assistenziale e integrazione tra territorio, ospedale e servizi sociali, a beneficio dei cittadini genovesi e liguri».

Tra le novità: il Pua (Punto unico di accesso) per l’accoglienza dei cittadini, il medico di assistenza primaria in accesso diretto, l’ambulatorio multimediale dedicato alle cronicità con attrezzature di ultima generazione per la diagnostica di base con teleconsulto e tele-refertazione, servizi amministrativi e ampi spazi dedicati alle cure di prossimità. L’organizzazione prevede una forte integrazione funzionale tra i diversi ambulatori specialistici territoriali e le realtà ospedaliere, nonché con i servizi sociali del Comune.

«Questa struttura − spiega Ivan Mazzoleni, coordinatore Area sociosanitaria locale 3 − si inserisce nello storico quartiere di Sampierdarena rigenerando un presidio al servizio di 124 mila cittadini del Ponente. In questo contesto urbano denso e tradizionale, diventa porta d’ingresso unica per cure integrate, dove le persone che curano collaborano senza ostacoli per risposte vicine e personalizzate. È l’assistenza territoriale del Pnrr calata nella realtà viva di Sampierdarena: accessibile, coordinata e pensata per le fragilità quotidiane di famiglie, anziani e cronici».

Una piastra ambulatoriale multispecialistica completa il tutto insieme ad alcuni servizi peculiari come la sala chirurgica, che effettua piccoli interventi di chirurgia generale, ginecologici e dermatologici; l’Ambulatorio per le urgenze odontoiatriche con attività nei weekend e nei giorni festivi; l’ambulatorio infermieristico presente tutti i giorni in accesso diretto; l’ambulatorio per le urgenze senologiche e la palestra per la riabilitazione cardiologica con macchinari di ultima generazione. Sono poi presenti nella struttura le articolazioni funzionali del dipartimento di Salute mentale, della Radiologia, dell’Igiene e sanità pubblica, del Consultorio, del Recupero e Rieducazione funzionale, della Cardiologia riabilitativa, della Chirurgia della mano, della Diabetologia e della Farmacia.

Le aree di intervento per la realizzazione della Casa di Comunità hanno riguardato spazi per complessivi 500 mq compresa la realizzazione del nuovo montalettighe e della nuova piazza coperta.

Il distretto sociosanitario 9, diretto da Daniela Calzato, comprende il territorio dei Municipi di Sampierdarena, S. Teodoro, Cornigliano e Sestri Ponente. Le attività sono erogate presso la Casa della Comunità Fiumara (Hub), a Sampierdarena, e presso la Casa della Comunità di Sestri Ponente di via Soliman 7 (Spoke) per un bacino di utenza 124.203 abitanti.

Scheda – Casa della Comunità Fiumara

La struttura, che si trova in via Operai 80, sarà a breve aperta h 24, 7 giorni su 7- L’orario ora è: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20; sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14 (gli orari dei singoli servizi sono disponibili sul sito Asl 3). Negli orari notturni è previsto il servizio di Guardia medica che effettua attività al domicilio. In base al recente accordo firmato con i medici di medicina generale nei prossimi mesi il servizio con medici in accesso diretto (attualmente attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) sarà implementato anche nella fascia notturna.

Di seguito le attività nel dettaglio suddivise per piano:

Piano Terra

Pua – Punto unico accesso, accoglienza e assistente sociale; Cup, anagrafe sanitaria e centro prelievi; medici funzionari; radiologia e screening mammografico (Percorso Rosa); ambulatorio urgenze senologiche; ambulatorio medico-unità continuità assistenziale (Uca); ufficio protesica; servizio di recupero e rieducazione funzionale; salute mentale; servizio screening (prevenzione tumore colon retto).

Primo piano

Ambulatori specialistici (cardiologia, diabetologia, endocrinologia, odontoiatria, chirurgia generale, angiologia, urologia, geriatria, oculistica, otorinolaringoiatria, neurologia, terapia del dolore, dermatologia, ortopedia, pneumologia, ginecologia, reumatologia, medicina dello sport e pneumologia); ambulatorio multimediale delle cronicità e point of care testing (Poct); ambulatorio del mal di denti; consultorio e pediatria (vaccinazioni 0-12 mesi); igiene e sanità pubblica (vaccinazioni pediatriche e adulti); neuropsichiatria infantile; sala chirurgica; direzione distrettuale.

Secondo piano

Ambulatori medici di assistenza primaria; ambulatorio infermieristico; ambulatorio chirurgia della mano; cardiologia riabilitativa e centro antitabacco; farmacia territoriale; cure palliative; cure domiciliari; residenzialità anziani; continuità assistenziale; servizio disabili; centrale operativa territoriale (Cot).