Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia e sul petrolio venezuelano hanno bloccato la corsa dei mercati finanziari e provocato un calo dei prezzi del petrolio e dei titoli petroliferi per il timore di un eccesso di offerta. Le principali Borse europee hanno chiuso la giornata in rosso. Ieri sera il presidente Usa aveva scritto sulla sua piattaforma Truth Social: “Sono lieto di annunciare che le autorità ad interim del Venezuela consegneranno agli Stati Uniti tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio sanzionato di alta qualita. Questo petrolio sarà venduto a prezzi di mercato e il denaro sarà controllato da me, il presidente degli Stati Uniti, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti”. Milano segna -0,43%, Madrid -0,29%, Parigi -0,04%, Londra -0,74%, Francoforte -0,92%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 66 punti (variazione +2,00%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,81%).

Piazza Affari

A Milano crollo dei petroliferi, con Eni (-4,65%) seguita da Tenaris (-3,49%) e Saipem (-3,48%), mentre Bp perde piu’ del 3% a Londra e la spagnola Repsol lascia sul terreno circa il 2,5% a Madrid. Volano ancora i titoli della difesa (+5,09% Leonardo e +5,34% Fincantieri) ma il testa al listino si è collocata Telecom (+5,78%), dopo l’accordo preliminare con Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G, seguita da Italgas (+5,39%), grazie al collocamento da parte di Snam (+2,5%) di un green bond convertibile in azioni Italgas.

Valute

L’euro è a 1,1688 dollari (come alla vigilia)e a 183,13 yen (da 182,9 in avvio e 183,15 ieri), il cross dollaro/yen è a 156,75 (da 156,55 e 156,69).In calo l’oro dopo i massimi con il contratto spot a 4.446 dollari l’oncia (-1%) il Bitcoin perde quasi due punti percentuali a 91.472 dollari.

Energia

Il petrolio si avvicina ai minimi toccati del 2025: il Brent è a 60 dollari al barile (-0,8%) e il Wti a 56,34 dollari (-1,2%). In rialzo del 2,75% il gas, vicino ai 29 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.