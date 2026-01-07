Le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero del personale equipaggi, capi treno e macchinisti, personali diretti e indiretti compresi quadri e amministrativi di Trenitalia Doic (direzione operativa Intercity) di Genova Piazza Principe.

L’orario è dalle ore 9.01 alle 17 di domani, giovedì 8 gennaio 2026.

I sindacati hanno motivato l’assenza di preavviso proprio perché sopraggiunti gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del personale del trasporto ferroviario ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Sandra Piana, responsabile Fit Cisl Liguria, commenta: «Purtroppo, dobbiamo registrare l’ennesima aggressione in Liguria nei confronti del personale ferroviario: è un fenomeno pericoloso che continua a crescere mentre le soluzioni per dare una risposta concreta restano incompiute senza una vera strategia. La sicurezza sul lavoro è un diritto che non è negoziabile, lo diciamo da mesi. Le iniziative che sono state messe in campo dall’azienda non sono sufficienti, bisogna riaprire i presidi della Polizia Ferroviaria a suo tempo chiusi e integrare con altro personale e occorre che RFI riprenda in mano il progetto di installazione tornelli mai portato a compimento. Non accettiamo che questi episodi vengano considerati come semplici causalità, i lavoratori devono essere tutelati in modo reale».