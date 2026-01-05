Anche martedì 6 gennaio sono previste aperture straordinarie d studi medici nell’Asl 3: disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica al Palazzo della Salute di Fiumara e l’Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) a Pontedecimo.

L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, ha l’obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nel link anche se diversi dal proprio medico di medicina generale.

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3 da Ponente a Levante.

L’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) dell’Ospedale Gallino è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.

Attivo anche il servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.