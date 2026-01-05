Nasce un bando destinato ai comuni liguri per la presentazione di progetti coerenti con la metodologia Eda-Z (Educazione all’Avventura per la generazione Z), sviluppata nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo “Eda-Z”, di cui Regione Liguria è partner, con capofila l’Università di Genova. La misura mette a disposizione complessivamente circa 100mila euro di fondi europei, destinati al finanziamento di due progettualità sul territorio regionale.

“Attraverso questa iniziativa – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – vogliamo recuperare e valorizzare risorse europee per sostenere una nuova offerta di turismo esperienziale basata sullo sport outdoor e rivolta ai giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Le attività saranno declinate in chiave avventurosa e avranno come obiettivo quello di favorire l’autonomia, la socializzazione e la consapevolezza ambientale”.

L’avviso prevede la selezione di due progetti, che dovranno riguardare l’allestimento di aree dedicate all’organizzazione di attività sportive ed educative all’aperto, nel rispetto degli elementi qualificanti della metodologia Eda-Z, come il contatto con la natura, il rispetto dell’ambiente e la promozione della socialità. Ogni progetto dovrà inoltre garantire almeno quattro momenti di attività gratuita aperta ai cittadini durante il periodo di realizzazione.

“Questa iniziativa – prosegue l’assessore – dimostra come i fondi europei possano essere trasformati in opportunità concrete per i territori, puntando su progetti di qualità e su una visione moderna e in chiave sportivo-educativa del turismo. È un bando estremamente competitivo, che premia solo le proposte più valide e capaci di coniugare attività sportiva, ambiente, educazione e attrattività turistica, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni”.

Ciascun comune potrà presentare un’unica proposta progettuale, anche in forma associata con altri comuni convenzionati tra loro. È prevista la collaborazione con soggetti attuatori qualificati, quali società e associazioni sportive, enti del terzo settore e operatori turistici. I contributi saranno assegnati esclusivamente ai primi due progetti collocati in graduatoria. Le domande potranno essere presentate dal 19 gennaio al 27 febbraio esclusivamente attraverso la piattaforma digitale dello sportello online di Regione Liguria, che sarà resa operativa per l’invio delle candidature.