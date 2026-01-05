“Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero”. Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Cordoglio anche da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che dichiara: «La scomparsa di Pier Francesco Guarguaglini è una perdita enorme per il nostro Paese e per la nostra città. È stato un manager straordinario, un uomo di intelligenza e visione non comuni, capace di interpretare il futuro e di trasformarlo in opportunità concrete».

Nato nel 1937, Guarguaglini durante la sua attività professionale è stato direttore generale delle Officine Galileo (1984-1994), amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996), responsabile del settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), presidente di Alenia Marconi Systems (1998-2000), amministratore delegato di Fincantieri (1999-2002). Dal 2002 al 2011 è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica.

«La Spezia – dice – ha avuto l’onore di conoscerlo e di beneficiare della sua competenza e della sua lungimiranza. Prima come amministratore delegato di Oto Melara, dove ha saputo rilanciare e rafforzare una realtà industriale strategica per il territorio, e poi come presidente di Promostudi, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo dell’Università spezzina. Ho avuto il privilegio di sedere accanto a lui in quel Consiglio di Amministrazione e di lavorare al suo fianco: questo mi ha permesso di rendermi conto da vicino delle sue eccezionali doti di manager e della sua capacità di visione, qualità rare che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità».

«Pier Francesco Guarguaglini – ricorda Peracchini – è stato un fuoriclasse, un’eccellenza a livello mondiale. Con la sua guida, Finmeccanica – oggi Leonardo spa – è diventata un simbolo di innovazione e di capacità strategica, portando l’Italia ai vertici dell’industria internazionale. La sua storia è quella di un uomo che ha reso grande il nostro Paese, con competenza, passione e dedizione. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze personali, insieme a quelle di tutta la comunità spezzina, che lo ricorda con gratitudine e affetto. La Spezia non dimenticherà mai il contributo di Pier Francesco Guarguaglini, né il privilegio di aver potuto contare sulla sua straordinaria visione».