Morgan Stanley ha avviato la copertura su Bper Banca con rating “overweight” e un target price di 13,90 euro euro per azione, e su Mps con raccomandazione “equal weight” e target price di 10,40 euro. Lo scrive Teleborsa.

Tra quelle già in copertura, downgrade a “underweight” da “equal weight” per Banco Bpm, con target price alzato però a 14 euro per azione dai precedenti 13,3 euro.

Sulle big, ha alzato il target price su UniCredit a 82,60 euro per azione dai precedenti da 76 euro, su Intesa Sanpaolo a 7,2 euro per azione dai precedenti 6,8 euro.