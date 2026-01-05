Con il mese di gennaio prende avvio la fase conclusiva del programma di riqualificazione delle reti di distribuzione idrica nell’area spezzina. Partono infatti gli ultimi due interventi per la posa delle nuove tubazioni, indispensabili per garantire un servizio più efficiente alla città, in particolare nei quartieri dove la distribuzione avviene ancora tramite condotte obsolete e soggette a rotture.

Entro metà mese saranno operativi i cantieri in viale San Bartolomeo (zona Fossamastra) e nel borgo di Marola. Si tratta di lavori fondamentali per installare una nuova tubazione ad alta pressione, che assicurerà una migliore capacità di distribuzione dell’acqua potabile e ridurrà le perdite attuali, causa di sprechi e di maggiori costi in bolletta. Questi interventi si aggiungono a quelli già in corso nell’ambito dello stesso programma.

Il progetto è promosso dalla Provincia della Spezia, in collaborazione con i Comuni interessati – in questo caso il Comune della Spezia – e finanziato con fondi Pnrr. Ciò significa che i costi non ricadranno sulle bollette dei cittadini, come avviene normalmente per riparazioni o manutenzioni straordinarie. L’esecuzione è affidata al gestore della rete, Acam Acque spa.

Il dettaglio dei cantieri

Viale San Bartolomeo (Fossamastra): il cantiere interesserà la corsia a monte per circa 70 giorni, con chiusura al traffico in direzione Spezia. La corsia lato mare (direzione Lerici) resterà aperta. Il traffico sarà deviato lungo via delle Casermette, rotatoria, via Valdilocchi e ritorno su viale San Bartolomeo. Saranno inoltre modificati i tempi dei semafori per agevolare la circolazione.

Via Mori (Marola): il cantiere occuperà l’intera sede stradale per circa 25 giorni. Sarà istituito un senso unico alternato su via Matana, in alcuni tratti regolato da semaforo. Sarà garantito il transito pedonale e, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, l’accesso ai parcheggi privati.

Nel frattempo proseguono regolarmente gli altri cantieri previsti dal programma Pnrr per la nuova rete idrica, sia in città che nelle aree limitrofe, nel rispetto dei cronoprogrammi stabiliti.

Nei prossimi giorni, con l’avvio operativo dei due interventi, saranno comunicate le tempistiche e le specifiche di ciascun cantiere.