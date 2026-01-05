Al via il corso di paghe e contributi firmato Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Le lezioni avranno inizio martedì 20 gennaio 2026 e si svolgeranno nella sede di Confcommercio La Spezia, in via Fontevivo 19/F. Il corso sarà suddiviso in otto lezioni in orario serale.

Il corso base “Paghe e contributi” si propone di formare in modo teorico e pratico una figura professionale capace di gestire le problematiche legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione di paghe e contributi, partendo dalla conoscenza di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a giungere all’elaborazione della busta paga.

Chi fosse interessato all’iscrizione può quindi contattare Silvia D’Elia al numero 0187 5985101 oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it