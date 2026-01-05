L’operazione militare Usa in Venezuela non ha turbato le Borse europee, che hanno chiuso in rialzo, con Milano spinta soprattutto dai titoli della difesa ell’energia delll’hi tech. Milano segna +1,04%, Madrid +0,70%, Parigi +0,2, Francoforte +1,34%, Londra +0,54%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 66 punti (variazione -1,84%, rendimento Btp 10 anni +3,53%, rendimento Bund 10 anni +2,87%).

Piazza Affari

A MIlano guidano il listino principale Leonardo (+6,25%), Tenaris (+4,62%), Fincantieri (+4,47%). In coda Cucinelli (-1,91%).

Valute

L’euro scende a 1,1716 dollari (da 1,1745 del closing di venerdì) e vale 183,22 yen (da 184,01), mentre il cross dollaro/yen e’ a 156,37. Sale l’oro (+2,6% a 4.445 dollari l’oncia). In rialzo il Bitcoin a 93.745 dollari (+2,8%). Dopo una partenza debole.

Energia

In aumento il prezzo del petrolio con il Wti di febbraio a 58,2 dollari al barile (+1,7%) e il Brent a 61,7 dollari (+1,5 per cento) dopo le dichiasrazioni di Trump sui massicci investimenti necessari per rilanciare a lungo termine gli impianti venezuelani e sul ruolo che avranno nell’area le imprese statunitensi.