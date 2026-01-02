Il Comune di Sestri Levante prosegue il percorso delle assegnazioni demaniali: chiusa la procedura per le associazioni no profit, ora si pensa alle spiagge con scopo di lucro.

Con determinazione dirigenziale n. 2370/2025 sono state assegnate, tramite procedura a evidenza pubblica, le concessioni demaniali marittime ad associazioni sportive e associazioni senza scopo di lucro per quattro anni a partire dal 1° gennaio 2026. Le assegnazioni che hanno visto confermarsi le attuali gestioni, consentiranno un riordino complessivo degli spazi in uso alle associazioni per il deposito imbarcazioni e le loro altre attività.

Per assicurare la migliore fruizione degli arenili in attesa del completamento delle procedure di assegnazione delle altre concessioni, è stata necessaria la proroga tecnica delle concessioni demaniali turistico-ricreative in essere. Nel frattempo, dopo un ampio confronto con gli operatori, è stata completata l’elaborazione dell’aggiornamento del Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime (Pud) che, come prescritto, è stato anzitutto presentato alle Associazioni di categoria nel corso di un incontro tenutosi il 19 dicembre 2025. Il documento sarà sottoposto al Consiglio comunale a inizio anno per la sua adozione.

Dichiara l’assessore al Demanio del Comune di Sestri Levante Luigi Ceffalo: «Con la chiusura della procedura per le Associazioni senza scopo di lucro, completiamo la prima fase di rinnovo delle concessioni demaniali e garantiamo continuità a realtà che svolgono un ruolo sociale e sportivo fondamentale sul nostro territorio. L’obiettivo ora è andare avanti nel percorso di riassegnazione delle altre concessioni nel pieno rispetto del quadro normativo vigente che impone criteri aperti e trasparenti. È un’occasione unica da non perdere per puntare a un incremento dei servizi balneari e, più in generale, a una riqualificazione dei nostri litorali».