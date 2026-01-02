Il 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.
La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi.
Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili qui.
I musei della Liguria
Genova
Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola
Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova
Imperia
Area archeologica di Nervia – Ventimiglia
Forte di Santa Tecla – Sanremo
Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica – Ventimiglia
La Spezia
Museo nazionale e parco archeologico di Luni – Ortonovo
Villa romana del Varignano – Portovenere
Savona
Forte San Giovanni – Finale Ligure
Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare
Lascia un commento