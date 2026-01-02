Il 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi.

Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili qui.

I musei della Liguria

Genova

Musei nazionali di Genova – Galleria nazionale di Palazzo Spinola

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova

Imperia

Area archeologica di Nervia – Ventimiglia

Forte di Santa Tecla – Sanremo

Museo preistorico dei “Balzi Rossi” e zona archeologica – Ventimiglia

La Spezia

Museo nazionale e parco archeologico di Luni – Ortonovo

Villa romana del Varignano – Portovenere

Savona

Forte San Giovanni – Finale Ligure

Villa Rosa, Museo dell’Arte Vetraria Altarese – Altare