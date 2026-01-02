Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,765 (+1,42%), apertura a 11,60 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (+1,66%), apertura a 4,80 euro
Circle: 8,40 (+0,72%), apertura a 8,16 euro
EdgeLab: 6,32 (-4,82%), apertura a 6,50 euro
EdiliziAcrobatica: 4,45 (+0,91%), apertura a 4,32 euro
Erg: 22,54 (+2,55%), apertura a 22,10 euro
Fincantieri: 17,66 (+5,75%), apertura a 16,92 euro
Gismondi 1754: 1,57 (-4,27%), apertura a 1,64 euro
Iren: 2,592 (+1,41%), apertura a 2,562 euro
Leonardo: 51,22 (+4,19%), apertura a 49,5 euro
Maps: 3,05 (+2,01%), apertura a 3,01 euro
Orsero: 18,80 (+1,40%), apertura a 18,70 euro
Racing Force: 5,00 (+0,40%), apertura a 5,04 euro
Redelfi: 13,12 (+4,29%), apertura a 12,66 euro
Rt&L: 4,2975 (+13,92%), apertura a 3,7725 euro
Sanlorenzo: 30,35 (+0,17%), apertura a 30,35 euro
