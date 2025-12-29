L’avviso pubblico per ricevere audit energetici della Camera di Commercio di Genova è stato prorogato al 30 giugno 2026.

Permette alle micro, piccole e medie imprese del territorio di accedere a un servizio gratuito di audit energetico. L’iniziativa rientra nelle attività del Punto Impresa Digitale (Pid) ed è nata per favorire un percorso di efficientamento energetico aziendale, oggi sempre più strategico nel quadro della transizione ecologica e della competitività delle Pmi genovesi.

L’avviso, inizialmente previsto con scadenze più ravvicinate, consente a 12 imprese selezionate di beneficiare di una diagnosi energetica completa realizzata da professionisti qualificati, in collaborazione con Ire Liguria. L’audit comprende un’analisi del fabbisogno energetico delle strutture, una valutazione dei consumi e l’individuazione degli ambiti aziendali dove intervenire per migliorare l’efficienza. Ogni impresa ammessa riceve un aiuto indiretto di 4.000 euro in regime di “de minimis”, con l’obiettivo di supportare concretamente le azioni di sostenibilità e risparmio energetico.

Parallelamente a questa iniziativa, la Camera di Commercio di Genova ha recentemente concluso il corso di formazione “Esg per le pmi: istruzioni per l’uso”, giunto alla sua seconda edizione e facente parte a un più ampio percorso di incontri e iniziative dedicate alla transizione energetica e alla sostenibilità d’impresa.

Il percorso formativo, realizzato con il supporto tecnico di Ire Liguria e rivolto alle micro, piccole e medie imprese liguri, si è concentrato sui tre pilastri della sostenibilità Esg (Environmental, Social, Governance), estendendo i temi originari della sola transizione energetica verso un approccio più integrato alla sostenibilità aziendale. I partecipanti sono stati guidati attraverso moduli dedicati alla sostenibilità ambientale, alla gestione delle relazioni sociali in azienda e alle buone pratiche di governance, con sessioni sia online sia in presenza.

Al termine del corso, 24 imprenditori e consulenti aziendali hanno portato a termine con successo il percorso formativo, riflettendo l’interesse crescente verso competenze strategiche capaci di coniugare efficienza, sostenibilità e governance responsabile.

In base ai risultati raccolti tramite il questionario di gradimento distribuito tra i partecipanti del corso Esg, la Camera di Commercio ha in programma approfondimenti specialistici nel corso del 2026 su temi ritenuti prioritari per le PMI liguri. Tra le aree identificate spiccano: efficientamento idrico, con focus su strategie e tecnologie per ridurre i consumi d’acqua in azienda; gestione sostenibile dei rifiuti, per un approccio circolare alle risorse; report d’Impatto, per migliorare la rendicontazione Esg delle attività aziendali; risparmio energetico nelle strutture informatiche, con attenzione alle tecnologie digitali e all’ottimizzazione dei sistemi It.

Questi approfondimenti nasceranno dall’analisi dei feedback raccolti e saranno modellati sulle reali esigenze manifestate dalle imprese, con l’obiettivo di trasformare la formazione in strumenti operativi concreti di innovazione e sostenibilità.