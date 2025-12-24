Il Consiglio della Città Metropolitana di Genova ha approvato ieri il Bilancio di Previsione 2026-2028, uno strumento centrale per garantire stabilità finanziaria, continuità dei servizi e capacità di programmazione per i Comuni e per l’intero territorio metropolitano.

Il Consigliere Delegato al Bilancio Stefano Damonte ha commentato: «È stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, uno strumento chiave che definisce le linee guida della strategia finanziaria e operativa per i prossimi tre anni. Il documento stabilisce gli interventi prioritari per soddisfare le esigenze delle comunità locali, con particolare attenzione alla sicurezza e alla manutenzione infrastrutturale, in linea con le istanze dei territori e quanto emerso nelle recenti sedute della Conferenza dei Sindaci. La programmazione è solida e orientata a garantire la continuità dei servizi essenziali, valorizzando al tempo stesso le opportunità offerte dai fondi nazionali ed europei, con un’attenzione particolare anche alla situazione di Amt».

Tra i numerosi interventi in previsione, sono previsti investimenti dedicati alla sicurezza e alla manutenzione del territorio, per un impegno complessivo che supera i 32,7 milioni di euro.

Nello specifico, il programma prevede, nei prossimi tre anni, circa 15,1 milioni per il ripristino del manto stradale e oltre 8,3 milioni per il consolidamento di cigli, scarpate e l’adeguamento delle barriere di sicurezza. A questi si aggiungono ulteriori 8,3 milioni dedicati a interventi di diversa natura sui ponti e circa 1 milione di euro per il corretto disciplinamento delle acque stradali.

In materia di edilizia, confermiamo l’investimento nella spesa scolastica, con particolare attenzione ai plessi, al fine di migliorarne la sicurezza, la funzionalità e la qualità degli ambienti educativi.

Sono previsti 13,15 milioni per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui 10,9 milioni finanziati da risorse del Pnrr e 2,25 mln da nuovi mutui.

Si conferma il forte impegno a garantire la manutenzione ordinaria programmata, riparativa e la gestione calore su tutti gli edifici delle scuole secondarie superiori e non solo, per un investimento pari a 5,39 milioni.

Sono previsti inoltre stanziamenti complessivi per 4,8 milioni per garantire il diritto allo studio degli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e il servizio di trasporto per gli allievi con disabilità degli enti di formazione.

In generale le entrate previste per il prossimo triennio confermano il trend positivo del periodo 2023-2025. La priorità resta la valorizzazione delle competenze interne, realizzando gli interventi con personale e mezzi propri e puntando sull’efficienza. L’acquisto di nuovi mezzi e l’assunzione di nuovi operai confermano l’impegno dell’Ente a investire sulle risorse umane e strumentali.

«L’approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 rappresenta un passaggio fondamentale per la Città Metropolitana, consente di dare continuità all’azione amministrativa e di offrire ai Comuni certezze di programmazione in una fase complessa per gli enti locali – aggiunge la sindaca metropolitana, Silvia Salis – è un bilancio costruito in dialogo con i territori, che tiene insieme rigore finanziario e attenzione alle esigenze concrete delle comunità, a partire dalla sicurezza e dalla manutenzione delle infrastrutture. Approvare questo strumento con anticipo significa mettere i sindaci e le amministrazioni nelle condizioni di lavorare meglio, con una visione condivisa e una responsabilità comune verso l’intero territorio metropolitano».