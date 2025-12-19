Nell’ultimo consiglio comunale di Varazze è stata determinata la modalità di svolgimento del servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale. La decisione consente di garantire il proseguimento del servizio per i prossimi due anni attraverso un appalto di servizi; a tal fine verrà quindi indetta una gara per l’affidamento dello svolgimento dei servizi connessi alla gestione della sosta.

È volontà dell’amministrazione, anche per i prossimi anni, mantenere invariate le agevolazioni a favore dei residenti, confermando di base l’attuale impostazione generale che prevede la sosta gratuita per la prima ora e 50 centesimi per le ore successive, le ulteriori agevolazioni esistenti, nonché la gratuità dei parcheggi in alcune aree della città durante il periodo invernale, a favore di chi vive Varazze tutto l’anno.

Nel periodo di affidamento, il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara garantirà l’operatività del servizio, compresa la sostituzione dei parcometri, la manutenzione, la gestione degli ausiliari della sosta e tutte le attività necessarie al corretto funzionamento del sistema.

Questa fase transitoria è funzionale alla realizzazione del progetto di mobilità integrata in house, che l’amministrazione sta sviluppando in collaborazione con Tpl. Un progetto strategico, già in fase avanzata, che mira a migliorare i servizi resi ai cittadini, integrando in modo più efficiente sosta e mobilità. Questo periodo consentirà di proseguire gli approfondimenti tecnici e di rafforzare il confronto con il territorio, in particolare con le consulte e le frazioni.

Il percorso verso la mobilità integrata ha richiesto approfondimenti di natura tecnica e procedurale, necessari per valutare compiutamente tutti i passaggi connessi alla gestione del servizio di sosta.

Tali approfondimenti, condizionati anche dal ricorso rispetto all’affidamento del servizio del Comune di Savona a Tpl stessa, se affrontati senza una soluzione transitoria, avrebbero potuto esporre l’Amministrazione al rischio di non ottemperare nei tempi richiesti a quanto indicato dal

Tar in relazione alle vicende collegate alla gestione della sosta. Per questo motivo si è ritenuto necessario individuare una modalità di svolgimento del servizio che garantisse continuità operativa e pieno rispetto delle indicazioni del tribunale amministrativo regionale.

«Con questa scelta – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici − l’amministrazione garantirà un’ottima gestione del servizio di sosta, rispettando i dettami del Tar. Il periodo individuato consentirà di lavorare con la necessaria attenzione per approfondire il progetto di mobilità integrata con Tpl, che ringrazio per la collaborazione nello sviluppo dello stesso e che rimane un obiettivo strategico per potenziare il binomio tra sosta e trasporto locale, attraverso una progettualità che vogliamo rendere realmente innovativa per il territorio. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare gli uffici comunali che in questi anni hanno lavorato con impegno e professionalità per garantire la continuità del servizio in un quadro complessivo non semplice».