Nel corso dell’assemblea dei soci di Confindustria Nautica tenutasi lo scorso 11 dicembre alla Camera dei Deputati, Rina ha consegnato a I Saloni Nautici la certificazione Iso 20121 per la gestione sostenibile della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova.

«La conferma della certificazione Iso 20121, per il secondo anno consecutivo, rappresenta il riconoscimento tangibile dell’impegno assunto da Confindustria Nautica verso la sostenibilità – ha dichiarato il presidente Piero Formenti − operare secondo standard internazionali significa ridurre gli impatti dell’evento e generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti, in una logica di miglioramento continuo e di responsabilità condivisa».

I risultati dell’ultima edizione dell’evento Salone Nautico, analizzati nello studio di Customer Insight Business Intelligence realizzato da Grs, società indipendente di consulenza strategica e di ricerca globale, evidenziano la capacità del Salone di intercettare le aspettative del mercato e trasformarle in valore, consolidandosi come piattaforma multispecialistica a supporto dello sviluppo del business dell’intera filiera.

Da quanto emerso dallo studio, l’edizione dello scorso settembre consolida il rapporto con i visitatori abituali: il 79% ha già visitato l’evento nel recente passato confermando una base esperta e stabile e suggerendo una community sempre più consolidata e affezionata al Salone.

L’esperienza di visita è appagata nelle aspettative e la soddisfazione complessiva raggiunge un punteggio di 3,9 (in una scala da 0 a 5) segnando il massimo storico delle 6 manifestazioni censite e raggiungendo il valore di benchmark a livello internazionale. Restano alcune aree di miglioramento legate alla raggiungibilità e ai collegamenti con le destinazioni di medio-lungo raggio. Aspetti che non fanno, comunque, desistere il pubblico a voler tornare anche nella prossima edizione ad ammirare il meglio dell’industria nautica mondiale con una performance sulla probabilità al ritorno che supera addirittura il valore del benchmark internazionale.

Il punto di vista degli espositori si dimostra, in generale, più che positivo. L’importanza del Salone cresce e supera il benchmark internazionale, soprattutto tra nuovi espositori e padiglioni orientati alla sperimentazione. Il Salone si conferma un punto di riferimento per la promozione del brand e il networking, oltre che per la generazione di nuovo business.

L‘importanza attribuita al Salone Nautico cresce e supera la media delle fiere internazionali B2B, confermando il ruolo centrale dell’evento e la probabilità di ritorno rimane molto alta (4,3), superiore alla media: un segnale di fiducia, radicamento, fedeltà elevata e ritorno d’interesse. I risultati migliori provengono dagli espositori con performance più alte e dai padiglioni dedicati al mondo del fuoribordo e del Tech Trade.

«Gli indicatori di soddisfazione e la rilevanza riconosciuta dagli operatori confermano il Salone Nautico Internazionale a Genova come appuntamento di riferimento per la nautica e tra i principali palcoscenici internazionali del settore – commenta Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica. Un Salone autorevole che richiama brand di primo piano e valorizza l’intera filiera: partecipare significa posizionarsi in un contesto di appartenenza ad una piattaforma industriale di innovazione della nautica da diporto a dimensione globale. È un’analisi che ci motiva a proseguire con rinnovato slancio nell’organizzazione della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, a Genova dall’1 al 6 ottobre prossimi».

A rafforzare l’attrattività del Salone Nautico Internazionale contribuiscono la componente istituzionale, parte integrante dell’azione di Confindustria Nautica, che genera uno spazio di confronto tra prodotto, tecnologia, filiera, mercato e istituzioni a livello europeo e internazionale anticipando movimenti, tendenze e trasformazioni che orientano l’evoluzione del comparto a livello globale, nonché l’ampia esposizione mediatica concentrata nella settimana della manifestazione.

Sul fronte business, dallo studio emerge come gli espositori registrino contatti qualificati e opportunità commerciali con ricadute concrete su ordini, collaborazioni e partnership. Il Salone Nautico si conferma così un ambiente efficace per la diffusione dell’innovazione tecnologica, industriale e di processo, una piattaforma in cui operatori del settore provenienti da tutto il mondo costruiscono collaborazioni concrete lungo tutta la filiera. per incontri mirati e trattative, capace di generare risultati misurabili oltre la visibilità.