Nel ponente è già ben conosciuto e ora il gelato del locale I giardini di Marzo di Varazze arriva anche nel centro storico di Genova con l’apertura della nuova gelateria Ai Banchi. Marco Venturino, riconosciuto come uno dei migliori gelatieri d’Italia, già classificato al primo posto nel ranking mondiale e presidente della sezione varazzina di Confartigianato Savona, porta nel capoluogo ligure il suo gelato pluripremiato, frutto di un lavoro che unisce tecnica, ricerca ed estrema cura per la qualità delle materie prime.

La nuova gelateria Ai Banchi aprirà in via San Pietro della Porta 3 – come lascia intuire il nome stesso proprio accanto a piazza Banchi – portando nel centro storico un prodotto che unisce innovazione e artigianalità, identità territoriale e gusto contemporaneo.

«Apro questa gelateria a Genova con lo stesso spirito con cui preparo ogni gusto: rispetto per la tradizione, attenzione alla qualità e il desiderio di raccontare la mia terra attraverso il gelato. Portare Varazze e la provincia di Savona nel cuore della città di Genova è per me un onore e una responsabilità», dichiara Marco Venturino.

L’apertura della gelateria Ai Banchi arriva all’indomani dell’ingresso della cucina italiana nel patrimonio dell’umanità Unesco e rappresenta un segnale forte di identità, continuità culturale e capacità del territorio di essere protagonista. «La scelta di Marco Venturino di investire su Genova valorizza non solo il suo straordinario percorso professionale, ma l’intero sistema dell’artigianato locale. È un esempio concreto di come la qualità, la visione e la cultura del fare possano trasformarsi in opportunità per il territorio. Siamo davvero orgogliosi che un nostro associato e dirigente rappresenti la provincia di Savona a questi livelli», afferma Fulvia Becco, direttrice di Confartigianato Savona.