Taglio del nastro questa mattina a Ortovero per il nuovo ambulatorio di prossimità dell’Asl 2.

Il sindaco Osvaldo Geddo, con la direttrice del distretto socio-sanitario Iris Grassi, ha inaugurato l’ambulatorio in via Consaire 8, al piano terra, nel centro del paese, con un parcheggio pubblico di fronte alla struttura di sanità territoriale.

Il Comune renderà noti i recapiti telefonici diretti sui quali i cittadini potranno rivolgersi per comunicare le proprie esigenze e concordare un app to. L’apertura negli orari 8-10,30 del mercoledì può essere fruita dall’utenza anche con accesso diretto, senza preavviso, ma e consigliata un precedente telefonata all’infermiera.

«Una inaugurazione davvero importante per i servizi sanitari territoriali in Val Arroscia, che punta a potenziare la medicina del territorio, rendendo le cure e l’assistenza più accessibili ai cittadini − ha sottolineato il sindaco Osvaldo Geddo − un nuovo hub sanitario dedicato ai servizi primari essenziali, riducendo la necessità per i residenti, specialmente i più anziani o coloro che hanno difficoltà negli spostamenti, di recarsi nei centri più grandi per le visite di base. Per tutta la vallata abbiamo ora un presidio sanitario stabile e facilmente raggiungibile, capace di rispondere ai bisogni della popolazione».

Hanno partecipato il consigliere regionale Rocco Invernizzi in rappresentanza dell’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, la sindaca di Vendone Sabrina Losno, i consiglieri comunali Maria Grazia Timo e Gabriele Gastaldi, oltre alla dottoressa Erica Cioccala, coordinatrice dei servizi ambulatoriali del Distretto sanitario, la dottoressa Alberigo, medico del Distretto, e l’infermiera professionale Danila Guerra, che svolgerà il servizio il mercoledì dalle 8 alle 10,30.

Oltre ai cittadini ortoveresi hanno partecipato anche i rappresentanti delle diverse professioni mediche. Dopo l’introduzione del sindaco che ha ringraziato l’ASL 2 per l’importante servizio avviato ad Ortovero, la direttrice sanitaria Grassi ha illustrato l’organizzazione e lo svolgimento del servizio.