Andrea Boccardi è il nuovo presidente regionale del Comitato Giovani Albergatori di Federalberghi Liguria, aderente a Confcommercio. Boccardi subentra a Fabio Raimondo, che ha guidato il Comitato dal 2016 e che ricopre oggi la carica di presidente nazionale dei Giovani Albergatori Federalberghi.

Contestualmente, Filippo Pilati è stato nominato vicepresidente vicario. Il direttivo sarà completato nelle prossime settimane con i rappresentanti indicati dalle realtà territoriali, così da garantire la piena rappresentatività dell’intero sistema ricettivo ligure.

«Ringrazio il Consiglio per la fiducia – dichiara Boccardi -. Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità, con l’obiettivo di proseguire il lavoro avviato negli ultimi anni e rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i giovani imprenditori del settore».

Il presidente uscente Raimondo ha espresso soddisfazione per il passaggio di consegne: «Il Comitato Giovani Albergatori Liguria è cresciuto grazie al contributo delle realtà provinciali. Sono certo che, con la guida di Andrea, il gruppo saprà consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuovi progetti a supporto della categoria».

Nella riunione del consiglio direttivo dei Giovani Albergatori, tenutasi lo scorso 28 novembre presso l’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, sono state inoltre definite le priorità operative dei prossimi mesi, che includono attività di formazione e aggiornamento professionale, iniziative per coinvolgere nuove generazioni nel settore turistico-alberghiero e progetti condivisi per valorizzare il sistema ricettivo ligure.

«A Boccardi vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro – ha commentato Aldo Werdin, presidente Federalberghi Liguria -. I Giovani Albergatori rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro dell’associazione e dell’intero comparto turistico regionale».

Il nuovo Direttivo entrerà subito in funzione per coordinare le attività regionali e affiancare i Comitati territoriali nelle iniziative già in programma.