Nell’ambito della Campagna vaccinale 2025 Asl 5 organizza due open day ad ingresso libero, senza prenotazione, riservate a tutti i cittadini maggiorenni con assistenza sanitaria in Liguria.

Sabato 6 dicembre, dalle 9 alle 14, sarà possibile vaccinarsi gratuitamente: all’Ospedale Sant’Andrea di Spezia (via V. Veneto, 197) negli ambulatori della chirurgia generale e vascolare – pad. 5 – piano 0 e alla Casa della salute di Sarzana (via Paci, 1), nell’ambulatorio Igiene e sanità pubblica – piano terra.

Per accedere alla vaccinazione non è necessaria la prescrizione del medico, basterà portare con sé un documento d’identità e l’elenco degli eventuali farmaci assunti abitualmente. In caso di dubbi o importanti reazioni allergiche note, rivolgersi al medico curante prima della vaccinazione. Eventuali altre condizioni cliniche verranno valutate direttamente in sede di vaccinazione, tramite scheda anamnestica e colloquio con il personale sanitario.

Dopo la somministrazione è raccomandato restare in osservazione per almeno 15 minuti (o più, se indicato dal personale sanitario).