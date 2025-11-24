Smaltimento gratuito di contenitori di pesticidi delle utenze domestiche agricole a Sestri Levante. L’amministrazione comunale ha richiesto al gestore dei rifiuti, Aprica spa, di garantire un servizio gratuito di smaltimento dei contenitori di pesticidi (Cer 200119) utilizzati dalle utenze domestiche nelle attività agricole. Il conferimento potrà essere effettuato all’Ecocentro di via Salvi.
Dichiara l’assessore all’ambiente Valentina Armanino: «Fornire ai cittadini servizi adeguati è fondamentale per garantire la tutela dell’ambiente e la corretta gestione dei rifiuti, in un ambito quello dello smaltimento domestico agricolo considerato di rilevante importanza per la salute pubblica».
I contenitori dei pesticidi vuoti restano contaminati e non devono mai essere conferiti nell’indifferenziata, ma portati come rifiuti speciali al Centro di Raccolta di via Salvi, unico punto autorizzato per lo smaltimento in sicurezza.
L’amministrazione richiama inoltre l’attenzione sulle conseguenze di comportamenti scorretti: l’abbandono dei rifiuti può comportare gravi danni ambientali e sanitari, oltre alle sanzioni previste dalla legge.
