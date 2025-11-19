Da lunedì prossimo, 24 novembre, il nuovo ufficio di Spezia Risorse, inaugurato questa mattina nei locali di proprietà del Comune di Sarzana – all’incrocio fra via Bertoloni e via Marconi – sarà operativo e al servizio dei cittadini.

L’ufficio, interamente dedicato ai tributi, sarà aperto ai cittadini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.

Dunque, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Cristina Ponzanelli e dall’assessore al bilancio Carlo Rampi, dopo l’approvazione del Consiglio comunale che ha dato il via libera alla revisione del modello organizzativo della gestione dei tributi comunali, il nuovo servizio sarà pienamente operativo dalla prossima settimana.

Il Comune ha dato il via libera all’affidamento in concessione in house a Spezia Risorse dell’attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione di Imu e Tari, oltre alla conferma della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, ad esclusione del canone unico patrimoniale e dell’imposta di soggiorno.

Diciassette saranno le persone che lavoreranno per garantire la massima disponibilità e assistenza all’utenza.