Confcommercio, Afrodite e Aniep (Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili) La Spezia promuovono una raccolta fondi per acquistare un montascale cingolato con lo scopo di restituire libertà di movimento a chi oggi vive prigioniero delle proprie scale. La raccolta fondi è stata lanciata su GoFundMe. Aniep si occuperà di mettere il montascale a disposizione gratuitamente di chiunque ne abbia bisogno: anziani, persone con disabilità o con ridotta mobilità temporanea. I volontari potranno intervenire rapidamente per accompagnare in sicurezza le persone con difficoltà motorie su scale e gradini, sia nelle abitazioni private sia in edifici pubblici. Il servizio sarà completamente gratuito per gli utenti.

L’iniziativa, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, nasce da una sinergia concreta tra mondo associativo e realtà del volontariato locale.

La raccolta fondi è attiva sulla piattaforma GoFundMe a questo link

In alternativa è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario intestato a Afrodite La Spezia , IBAN: [IT13M0623010708000040475160], specificando nella causale “Donazione per acquisto montascale cingolato”. Ogni cittadino o impresa che intenderà donare tramite bonifico potrà scaricare la somma versata nella dichiarazione dei redditi, conservando la ricevuta della donazione.

Chiunque potrà contribuire con una donazione libera o promuovere il progetto condividendolo sui propri canali social.

Sarà possibile chiamare il numero fisso 0187.598511 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure inviare una mail all’indirizzo segreteria@confcommerciolaspezia.it

Le sedi periferiche di Confcommercio La Spezia saranno contattabili la mattina dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri:

Ufficio La Spezia (centro città) 0187.5985305

Ufficio di Levanto 0187.5985311 – 380.5229149

Uffcio di Sarzana 0187.5985304

Uffico di Lerici 0187.5985312