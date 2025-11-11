Rete Imprese (costituita da Confcommercio La Spezia, Confartigianato La Spezia, Cna La Spezia, Confesercenti La Spezia) e Confindustria La Spezia in collaborazione con il Comune della Spezia, organizzano l’incontro “Destinazione futuro” dedicato all’analisi dei trend globali e delle strategie territoriali per lo sviluppo dell’ospitalità e del turismo nel territorio spezzino.

L’appuntamento si svolgerà venerdì 14 novembre 2025 al Terminal crociere di largo Fiorillo alla Spezia ed è aperto a tutti gli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero. Rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore per leggere i cambiamenti del mercato turistico e rafforzare la competitività dell’offerta locale.

Porteranno i propri saluti istituzionali il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’on. Maria Grazia Frijia, assessore al Turismo del Comune della Spezia. Durante la giornata, i rappresentanti di Booking.com, Cristina Spata (Area Manager) e Micol Orifiammi (Market Team Manager), presenteranno l’intervento “La Spezia e dintorni: trend di viaggio globali e impatto sulle presenze locali”, un’analisi dei dati e delle dinamiche che stanno ridisegnando le abitudini dei viaggiatori nel mondo e sul territorio.

Seguirà l’intervento di Edoardo Dal Negro, ceo di Blinkup, dal titolo “Oltre la visibilità: costruire un ecosistema digitale che parla la lingua della destinazione”, dedicato alle strategie digitali per promuovere efficacemente il territorio e la sua identità turistica.