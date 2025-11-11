Domani mercoledì 12 novembre 2025, dalle 16 alle 19.30, Villa Cambiaso a Genova ospiterà – con possibilità di partecipazione anche da remoto – il forum “La transizione energetica, scenario attuale e nuove frontiere”, promosso da Aeit – Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni – Sezione Ligure, in collaborazione con il Rotary International – Distretto 2032 e la Scuola Politecnica dell’Università di Genova. L’obiettivo è offrire un confronto autorevole sulle dinamiche della transizione energetica e sulle tecnologie che stanno ridefinendo il sistema energetico nazionale e globale. L’evento è accreditato con 3 crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova e all’Ordine dei Periti Industriali, riconfermando il valore tecnico-scientifico dell’appuntamento.

La moderazione sarà affidata a Giulia Pozzato, referente del Rotary International – Distretto 2032. Seguiranno i saluti istituzionali di Patrizia Perego, Preside della Scuola Politecnica dell’Università di Genova; Luigi Gentile, Governatore del Rotary International – Distretto 2032; Alberto Birga, presidente di Aeit Liguria; Alessandro Terrile, vicesindaco del Comune di Genova; e Marco Bucci, presidente della Regione Liguria.

L’apertura dei lavori scientifici sarà affidata a Stefano Massucco, professore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova, che presenterà il quadro di riferimento e le prospettive della transizione energetica. Seguirà l’intervento di Enrico Maria Carlini, Direttore Pianificazione Sistema Elettrico e Autorizzazioni Terna spa, dedicato allo sviluppo infrastrutturale del sistema elettrico italiano e ligure nello scenario internazionale.

Alla sessione tematica dedicata alle tecnologie emergenti parteciperanno Daniela Gentile, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, sul ruolo del nucleare di nuova generazione; Marco Nassi, amministratore delegato di Asg Superconductors, sulle applicazioni della superconduttività per la transizione energetica; Ezio Palmisani, presidente di Duferco Engineering, sull’impiego dell’idrogeno e Roberto Crocco, responsabile Infrastrutture di Liguria Digitale, sull’energia necessaria ad alimentare gigafactory e infrastrutture digitali.

La tavola rotonda sarà coordinata dal giornalista Silvano Balestreri e coinvolgerà Jacopo Riccardi, dirigente del Settore Energia della Regione Liguria; Silvia Pericu, assessora alle Politiche Energetiche e Ambiente del Comune di Genova; Enrico Sterpi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova; Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria; e Marina Sacco, Funzionaria dell’Unità Fta-Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La chiusura dei lavori sarà affidata a Gianni Vernazza, professore emerito della Scuola Politecnica, insieme a Luigi Gentile e Alberto Birga. Seguirà un momento di networking finale.

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria tramite i canali ufficiali degli organizzatori.