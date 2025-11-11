Domus Academy, scuola di design a livello internazionale, e il cantiere nautico Baglietto, storico, hanno collaborato in occasione di un workshop che ha coinvolto gli studenti del Master in Luxury Brand Management. I giovani talenti sono stati chiamati a immaginare concept innovativi per l’evoluzione del brand Baglietto, combinando saperi e discipline per affrontare le sfide future del settore nautico di lusso.

Il workshop con Baglietto ha offerto agli studenti un’opportunità unica di applicare il pensiero strategico e creativo a un brand iconico, esplorando nuove direzioni che spaziano dalla sostenibilità all’integrazione tecnologica, fino alla ridefinizione delle esperienze di lusso.

Guidati dai docenti di Domus Academy e supportati dal team dell’azienda, gli studenti hanno lavorato su una possibile brand extension di Baglietto, che potesse andare a esplorare nuove aree, al di là del yachting design&building. I progetti presentati, sebbene concettuali, hanno offerto spunti preziosi e prospettive inattese su temi cruciali per il settore, come l’innovazione dei materiali, l’estensione del brand in nuovi segmenti di mercato e la creazione di esperienze di lusso olistiche.

Raffaella Daino, Head of Communications & Marketing Baglietto, dichiara: «Baglietto crede fortemente nel valore dei giovani e nel loro contributo innovativo. Per questo abbiamo scelto di collaborare con una scuola di design prestigiosa come Domus Academy. I progetti elaborati dagli studenti si sono rivelati tutti estremamente interessanti, offrendo validi spunti sia sul piano concettuale che sulla qualità delle soluzioni proposte, alcune davvero originali. Un ulteriore elemento di valore è stato l’aspetto internazionale del workshop, arricchito dalla partecipazione di studenti provenienti da molte parti del mondo, che ha portato una pluralità di culture e visioni, rendendo il confronto ancora più stimolante».

«Questa partnership con un’icona del Made in Italy come Baglietto rappresenta al meglio il nostro approccio ‘learning by designing’ − commenta Silvio Cioni, director of Education di Domus Academy − offrire ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con un brand di tale livello su un brief reale è un’opportunità davvero significativa. Non si tratta solo di creare concept, ma di imparare a pensare strategicamente, presentando all’azienda idee che possano essere concretamente realizzate. Questa esperienza arricchisce il loro percorso formativo e li prepara a diventare professionisti leader di domani, capaci di innovare in settori di eccellenza come quello nautico, proponendo soluzioni concrete e sostenibili per le sfide del futuro»

Cosa hanno esplorato gli studenti

AREA R&D – Baglietto Lab

Marine Matters: Un concept che propone la creazione di un laboratorio di ricerca e sviluppo dedicato a materiali innovativi e sostenibili per la nautica. L’obiettivo è posizionare Baglietto come “thought leader” nell’innovazione eco-compatibile e nel design, esplorando nuove frontiere per l’interazione umana con il mare attraverso la co-creazione e il lancio di prototipi tangibili, anche in contesti prestigiosi come la Design Week di Milano.

Studenti coinvolti: Mariana Saleme Murad, Vijay Sridharan, Sanjoli Gupta.

AREA IMMOBILIARE

Baglietto Shores: Il progetto immagina un’estensione del brand Baglietto nel settore immobiliare di lusso, con il claim “Exclusively Yours: From Ocean to Estate”. Attraverso un modello di co-ownership di ville costiere esclusive, in partnership con realtà come The Pinelli Group, si mira a creare un’esperienza di lifestyle integrata “dal mare alla terra”, rispondendo alla crescente domanda di lusso esperienziale e personalizzato tra gli UHNWI e rafforzando l’heritage e l’artigianalità italiana.

Studenti coinvolti: Anurag Harsh Singh, Supichaya Jeera-on, Chaitra Sriram Iyengar, Tálita Forlin Rincawesk.

AREA DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

Baglietto Blu Sport: Questo concept introduce l’ingresso di Baglietto nel mercato dei personal watercraft elettrici di lusso. Con un focus su design raffinato, performance sostenibili e una partnership strategica con E-Dolphin, il progetto mira ad attrarre una nuova generazione di clienti aspirazionali (30-40 anni), offrendo un “entry point” al mondo Baglietto attraverso prodotti ultra-customizzati per i proprietari di yacht e semi-customizzati per un pubblico più ampio, sempre nel rispetto dei valori di eccellenza e sostenibilità del brand.

Studenti coinvolti: Valeria Gamio, Michella Malesani, Maria Castro, Sayali Gatne.