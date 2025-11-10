Sarà Mariella Amoretti, ceo di Amoretti Armatori, cavaliere del Lavoro e prima vicepresidente donna di Confitarma, la protagonista dell’ultimo appuntamento della sesta edizione di Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare, la rassegna ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo, promossa in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura, grazie al sostegno di numerosi partner.

L’incontro si terrà giovedì 13 novembre alle 18.30 presso l’Auditorium del Galata Museo del Mare. Sarà un’occasione per ripercorrere la vicenda imprenditoriale della famiglia Amoretti. Dalla piccola impresa di autotrasporti del padre Dante, Odoardo intraprende un’attività che si dipana attraverso l’avvio di una serie di stazioni di servizio fino a sfociare nel trasporto fluviale sul Po, per poi arrivare al mare.

Amoretti Armatori oggi è una delle più importanti compagnie armatoriali italiane riconosciuta a livello internazionale, con undici navi cisterna, una sede centrale a Parma e uffici operativi ad Augusta e Rotterdam. Al timone dell’azienda ci sono oggi Mariella e la sorella Rina, rispettivamente amministratore delegato e presidente, affiancate da una nuova generazione tutta al femminile: le figlie di Mariella, Costanza e Marialaura, attive nel consiglio di amministrazione con ruoli strategici nella gestione della flotta e nella finanza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili. È consigliata la prenotazione su Eventbrite cercando “Mariella Amoretti – ospite di Incontri in Blu 2025”.