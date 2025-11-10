La Camera di Commercio di Genova organizza il 18 novembre 2025 alle ore 15:30, presso la sede di via Garibaldi 4, il seminario “Dazi Usa e impatto sulle imprese: una nuova fase del commercio internazionale”. L’incontro permette alle imprese di approfondire le evoluzioni del contesto doganale e commerciale e di adattare le proprie strategie di export in un periodo caratterizzato da crescenti tensioni tariffarie da parte degli Stati Uniti. Il seminario si inserisce nell’ambito del Progetto Sei – Sostegno all’export dell’Italia, un’iniziativa nazionale promossa dal sistema camerale italiano coordinato da Unioncamere. Il progetto offre alle imprese strumenti pratici per comprendere i mercati esteri, gestire le complessità doganali e sviluppare strategie di export efficaci.

Implicazioni e opportunità per le imprese

Il seminario analizzerà le conseguenze economiche e giuridiche dei dazi Usa e il ruolo del diritto doganale come strumento strategico per le imprese. Sarà un’occasione per approfondire le possibili risposte delle aziende, valutare scenari alternativi, adattare le catene di fornitura e rafforzare la governance interna su origine preferenziale e documentazione doganale. Le imprese potranno confrontarsi con esperti e colleghi, acquisendo strumenti concreti per navigare in un contesto commerciale complesso e in continua evoluzione.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ed è riservata alle aziende iscritte al Registro Imprese di Genova. Le aziende interessate possono registrarsi tramite il modulo online disponibile sul sito della Camera di Commercio di Genova. Per informazioni contattare l’Ufficio Commercio Estero, tel. 010 2704.560 o scrivere a commercio.estero@ge.camcom.it