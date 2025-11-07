Dispensa Emilia arriva in Liguria, ottava regione in cui sarà presente con almeno un ristorante. La 55esima apertura del brand modenese si è tenuta ieri al Centro Commerciale Le Terrazze della Spezia. L’apertura del nuovo ristorante., che si estende su 180 metri quadrati e offre 180 posti a sedere, ha comportato 15 nuove assunzioni tra personale di sala, cucina, supervisori e store manager. A livello nazionale Dispensa Emilia dà lavoro a oltre 1.000 persone, con una rete di ristoranti tutti a gestione diretta.

Situato in via Fontevivo 17, a 5 minuti dal centro storico della città, Le Terrazze rappresenta il principale polo commerciale del territorio spezzino, con oltre 100 punti vendita, un’ampia area dedicata alla ristorazione e parcheggio gratuito. La posizione strategica, facilmente accessibile dagli snodi autostradali, e la vicinanza con le Cinque Terre ne fanno un punto di riferimento sia per residenti che per i moltissimi visitatori, anche via nave.

Con questa apertura, Dispensa Emilia porta alla Spezia il proprio formato di ristorazione ispirato alla tradizione gastronomica emiliana e basato su ingredienti di qualità cucinati al momento, servizio rapido e ambiente accogliente. Icona del menù è la tigella, servita calda e accompagnata da salumi e formaggi, verdure e proposte stagionali. Ad arricchire l’offerta i primi piatti della tradizione emiliana, le ricche insalate e una selezione di vini.

«Abbiamo scelto il Centro Commerciale Le Terrazze – spiega Alessandro Medi, amministratore delegato di Dispensa Emilia – per la sua posizione strategica, essendo facilmente raggiungibile e un punto di riferimento per residenti e visitatori: un contesto ideale per presentare la nostra offerta. La Liguria è un territorio per noi strategico, e al momento stiamo lavorando per definire ulteriori aperture nei prossimi mesi nella regione».