Perdurano timori per lo scoppio della bolla AI a Wall Street e le Borse europee hanno chiuso in rosso. Inoltre pesano ancora i dati diffusi giorni fa da Challenger, Gray & Christmas, secondo i quali negli Usa a ottobre i licenziamenti sarebbero balzati del 175% annuo a quota 153.074, cioè il valore più alto registrato per il mese in 22 anni. Milano segna -0,35%, Madrid -1,34%, Parigi -0,18%%, Francoforte-0,69%, Londra -0,55%Milano (-0,35%). A Wall Street nelle ultime cinque sedute i gruppi strettamente legati all’AI, tra cui Oracle e Nvidia, hanno perso più di 1.000 miliardi di dollari di valore di mercato.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 77 punti (variazione +0,89%, rendimento Btp 10 anni +3,43%, rendimento Bund 10 anni +2,66%).

Piazza Affari

A Milano boom di o Mps (+4,44%) tonfo di Prysmian (-4,34%).

Valute

Il cambio tra euro e dollaro è a 1,1582 (da 1,1548 di ieri in chiusura). La divisa europea scambia con lo yen a 177,28 (176,74), il cross dollaro/yen si attesta a 153,06 (153,02). il Bitcoin scende a 101.214 (-0,2%), l’oro supera nuovamente la soglia dei 4mila dollari l’oncia (+0,9% per il contratto spot a 4.013 dollari.

Energia

Petrolio in rialzo: il Brent tratta a 63,57 dollari al barile (+0,28%) e il Wti a 59,65 dollari (+0,37%).