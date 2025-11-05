Il Consigliere Metropolitano Andrea Rossi ha ufficialmente comunicato la costituzione del nuovo gruppo consiliare di opposizione denominato “Gruppo Lega Liguria Salvini per la Città Metropolitana di Genova”, ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento del Consiglio Metropolitano di Genova. Il gruppo sarà composto dai seguenti consiglieri:

Andrea Rossi, capogruppo

Flavia Pastorino, vicecapogruppo

Albino Armanino, membro.

Con la nascita del nuovo gruppo, i consiglieri intendono rafforzare l’azione di opposizione costruttiva all’interno del Consiglio Metropolitano, portando avanti le istanze del territorio e dei cittadini della Città Metropolitana di Genova.

«Il nostro impegno sarà quello di rappresentare con determinazione i valori e le priorità della Lega – dichiara il capogruppo Andrea Rossi – lavorando per garantire maggiore attenzione alle esigenze locali e per promuovere un’amministrazione più vicina ai cittadini».