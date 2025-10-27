La giunta del Comune della Spezia ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione e gestione del nuovo tempio crematorio cittadino, presentato dalla società di progetto Tempio Crematorio La Spezia srl, costituita dal promotore Altair Funeral srl nell’ambito di un’operazione di finanza di progetto. L’intervento, che rientra nel Piano annuale dei Lavori Pubblici 2025, prevede un investimento complessivo di 5.187.839,01 euro, interamente finanziato da soggetti privati.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il nuovo tempio crematorio nasce per rispondere a un’esigenza concreta della nostra comunità e per garantire a chi, al termine della propria vita, sceglie la cremazione, di poterlo fare nel proprio territorio. La struttura avrà un importante valore umano e simbolico, grazie anche alla presenza della Sala del Commiato, pensata per consentire alle famiglie di accompagnare il proprio caro in un contesto di raccoglimento e dignità. Si tratta di un progetto che non comporta alcuna spesa per il Comune e con costi calmierati dalla legge per chi ne usufruirà. Al contempo, il progetto consentirà la riqualificazione di un’area oggi degradata, restituendola alla collettività sotto forma di un servizio moderno, efficiente e rispettoso della dignità delle persone».

Il nuovo impianto sarà realizzato e gestito in concessione dal raggruppamento temporaneo di imprese composto da Altair Funeral srl (capogruppo), Sercim srl ed Edilver srl.

La gestione del servizio di cremazione sarà affidata al concessionario per l’intera durata prevista dal contratto. L’operazione, fa sapere l’amministrazione, non comporta costi per il Comune, poiché realizzata tramite partenariato pubblico-privato.