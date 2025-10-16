La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato una delibera di indirizzo per l’affidamento di un incarico esterno di uno studio approfondito sulle potenzialità dell’area portuale. La giunta intende avere un quadro dei servizi nautici che, nel rispetto delle attività ora presenti, sarebbe opportuno sviluppare o prevedere per aumentare le potenzialità del mercato nautico e turistico dell’area in vista di una sua riqualificazione.

Obiettivo primario è quello di acquisire gli elementi per pianificare le strategie per incrementare i servizi nautici e creare nuove sinergie, rendendo il porto maggiormente fruibile da pescatori professionisti, operatori, diportisti, turisti e cittadini, restituendo così uno spazio vitale alla città.

Lo studio, partendo dalla fotografia delle professionalità presenti e dell’offerta attuale di posti barca e servizi, dovrà fornire indicazioni per la migliore razionalizzazione degli spazi dei servizi, zone di transito per diportisti, posti barca per noleggio, aree di imbarco/sbarco per tender e battelli turistici, e basi per sport nautici. L’indagine dovrà inoltre valutare le ricadute economiche dirette e indirette della rigenerazione portuale, con l’obiettivo finale di creare connessioni virtuose tra l’infrastruttura e il tessuto economico cittadino, rendendo il porto attrattivo e facilmente accessibile.