Avvio lievemente positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,26%. Dopo i primi scambi migliora di qualche frazione rispetto all’avvio. Gli operatori sono in attesa anche della revisione del rating dell’Italia di S&P, previsto in serata, con Stellantis che sale dell’1,6% dopo la stima consegne consolidate per il terzo trimestre 2025 pari a 1,3 milioni di unità.

Bene anche Enel in rialzo di un punto percentuale, calme le banche. Tra i titoli principali i più deboli sono Tenaris (-1,3%) e Prysmian, che scende dell’1,6%.

Borse europee senza una direzione precisa: Parigi in crescita dello 0,2%, piatta Francoforte, mentre Londra cede lo 0,1%.

Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico generalmente in calo dopo la discesa di Wall street anche sui dubbi per la tenuta dei titoli legati allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale.

Tokyo cede lo 0,8%, con Hong Kong debole in ribasso dell’1,4%.Identico calo per il listino cinese di Shenzhen, mentre Shanghai tenta di contenere le perdite e scende dello 0,7%.In calo marginale Sidney (-0,1% finale), mentre si è mossa in controtendenza Seul, salita dell’1,7%.

Piatti i future sull’avvio dei listini europei.

Prezzo del petrolio in calo: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 61,33 dollari al barile con una flessione dello 0,26% mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 65,02 dollari al barile con una riduzione dello 0,35%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1572 dollari (+0,07%) e a 176,8800 yen (-0,07%).

Prezzo dell’oro poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.975,3700 dollari l’oncia con una flessione dello 0,04% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 3.980,10 dollari l’oncia con un avanzamento dello 0,19%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna un lieve aumento a 84 punti base (+0,17%). Il rendimento è a +3,52%.